O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg) e o Movimento Pró-Vidas BR-381 promovem, na sexta-feira (7), no Sest Senat – Unidade Jardim Vitória em Belo Horizonte, um encontro especial para debater sobre a concessão da duplicação da rodovia. O diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, relator do processo da duplicação da rodovia no órgão, vai esclarecer sobre o processo de licitação. Há mais de 30 anos, os mineiros aguardam a duplicação da BR-381, conhecida como Rodovia da Morte.

O Setcemg está atento à situação da duplicação da BR-381 há anos. Mais recentemente, em abril, o presidente do Sindicato integrou comitiva que realizou visita ao ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antônio Anastasia, para pedir celeridade no processo de desestatização de parte da BR-381. O TCU aprovou por unanimidade, o prosseguimento do processo no trecho de 296 km entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

O Movimento Pró-Vidas BR-381, reúne prefeituras, câmaras municipais, associações comerciais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, associações de municípios do Médio Piracicaba, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Fiemg Regional Vale Do Aço e sindicatos ligados ao setor de Transporte com o objetivo de unificar as ações dos diversos segmentos para um resultado melhor e mais rápido em relação à duplicação da BR-381 e fomentar ações que amenizem os transtornos causados pelas obras de sua duplicação.

Neste momento, o Movimento Pró-Vidas BR-381 soma seus esforços aos do Setcemg e a de todos os mineiros, que reconhecem na duplicação da BR-381 uma prioridade para a garantia de segurança e desenvolvimento de Minas Gerais.

Serviço:

Debate sobre duplicação da BR-381

Data: 07 de julho

Horário: 10h

Local: Sest Senat – Unidade Jardim Vitória – rua Professor Amilcar Viana Martins, 78 – Jardim Vitoria, Belo Horizonte – MG.