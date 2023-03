Com a mobilização de várias equipes, a Prefeitura de Ipatinga, por meio do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), está revitalizando, ampliando e aperfeiçoando a sinalização viária em toda a área urbana do município. A prioridade é para os principais corredores de tráfego da cidade e o trabalho envolve a implantação de placas de advertência e regulamentação, sinalização de quebra-molas, de área escolar, hospitalar e faixas de pedestre, além de pinturas nas demarcações de sinalização horizontal.

De acordo com diretora do Detra, Graziella Pires, as solicitações são diversas, e a prefeitura sempre busca o equilíbrio entre atender a essas demandas vindas diretamente do cidadão e o cumprimento do planejamento de conservação das vias.

“O objetivo da ação é melhorar as condições de mobilidade, preservando motoristas, ciclistas e pedestres no trânsito, garantindo que seja assegurado um ordenamento para que possamos nos deslocar de maneira mais rápida e segura”, destaca a diretora.

Ainda conforme o Detra, ligado à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), somente na última semana foram atendidos os bairros Ideal, Veneza, Canaã, Novo Cruzeiro, Vila Celeste, Bom Jardim, Caravelas, Cidade Nobre, Imbaúbas e Iguaçu. “As demarcações novas, mais nítidas, e em locais que até então não dispunham delas ou estavam desgastadas, salvam vidas, contribuem para prevenir que acidentes ocorram por conta da falta de sinalização”, pontua Graziella.

CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO

As equipes seguem um cronograma de atendimento segundo as demandas levantadas pelo próprio departamento, levando em conta também solicitações da comunidade, que são incluídas na programação em caso de estarem compatíveis com estudos de viabilidade técnica.

AUMENTO DA FROTA

Com uma população estimada em 265.409 em 2020, a frota de veículos de Ipatinga chega hoje a nada menos que 161.588 veículos. Mas o volume de tráfego ainda é impactado sobretudo por bairros de Santana do Paraíso e Caratinga que estão muito próximos, praticamente apêndices do município. As autoridades ipatinguenses observam que muitos dos moradores destes núcleos habitacionais vizinhos trabalham diariamente ou frequentam a principal cidade do Vale do Aço, recorrendo à rede de atendimento local para compras, serviços de saúde e outros.

Para que se tenha uma ideia de como aumentou o fluxo de tráfego no município, somente de 2020 para 2022 a frota de veículos local cresceu em 3.417 unidades.

Também em função dessa realidade é que as equipes do Detra vêm trabalhando para conseguir otimizar o planejamento dos serviços de sinalização. “Contudo, para uma maior efetividade é necessário que a fiscalização, tanto dos agentes de trânsito quanto da polícia militar, atue para garantir que a sinalização seja cumprida”, destaca a diretora do órgão.