Nesta quinta-feira (6), a partir das 10h30, o Sindicato das Empresas de Segurança Privada de Minas Gerais (Sindesp-MG) juntamente com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais (Seac-MG) promovem o webinar gratuito “Inadimplência dos Contratantes – Medidas à disposição das empresas”, um evento online para associados e não-associados do setor de Segurança Privada, Asseio e Conservação. A iniciativa é uma parceria com o escritório Chenut Oliveira Santiago.

O evento será ministrado por Rhuana R. César, advogada especialista em Direito Público, Direito Tributário e Finanças Públicas, Direito Digital e Compliance. Sócia do Chenut desde 2013, é atualmente, responsável pelas áreas de Direito do Consumidor e Recuperação de Créditos no escritório. No evento, vai abordar pautas como quais são as perspectivas da inadimplência para os setores público e privado para 2023, o que é gestão preventiva de risco, quais as possibilidades de crédito nos setores público e privado e como prevenir a inadimplência no setor público.

Interessados, devem acessar o link https://bit.ly/42zLCli

SINDESP-MG

Fundado em 1998, o Sindesp MG foi criado com o objetivo de defender, orientar, coordenar e representar legalmente a categoria econômica das empresas de segurança, vigilância e cursos de formação de vigilantes. Eleita a cada quatro anos, a diretoria do Sindesp-MG se reúne semanalmente para discutir e gerenciar as informações do sindicato. Filiado à Fenavist – Federação Nacional das empresas de Segurança e Transporte de Valores, o Sindesp-MG vem cumprindo importante papel no combate a clandestinidade e na disseminação de informações pertinentes à categoria.

SEAC-MG

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais (Seac-MG), fundado em 1981, é focado em fortalecer o segmento, estabelecendo uma relação saudável entre empresas, trabalhadores e o poder público. Entidade representativa do setor de limpeza, conservação e outros serviços terceirizáveis, o Seac-MG busca a unificação da atividade no Estado. Além disso, o Seac-MG implementou importantes ações que contribuíram para moralizar o segmento, como a criação do Selo de Idoneidade Fiscal.