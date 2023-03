Com uma história marcada por conquistas em prol da classe empresarial, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) completou 57 anos de fundação nesta terça-feira (21). Atualmente, a sede da entidade está localizada na rua Uberlândia, nº 331, no Centro de Ipatinga.

A entidade foi fundada por um grupo de empresários de vários segmentos que decidiu se organizar para batalhar em prol da classe e da comunidade. Com isso, no dia 21 de março de 1966 foi fundada a Aciapi, que desde então tem buscado a valorização do comércio e o fortalecimento da economia local.

Para o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, é motivo de muito orgulho ver a entidade crescer a cada ano, criando sempre novos projetos voltados para a classe empresarial. “São quase seis décadas contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Ipatinga. Ao longo desses anos, vários trabalhos foram realizados com o intuito de representar a classe empresarial e defender os interesses do associado. Prestamos também diversas homenagens para pessoas que tiveram um papel importante no meio empresarial e social, sendo uma forma de valorizar o trabalho delas, além de incentivar outras pessoas a fazer o mesmo”, afirmou.

Luís Henrique ainda ressaltou que durante esses 57 anos, a entidade promoveu treinamentos; palestras com especialistas; encontros com autoridades políticas (vereadores, prefeito, deputados e governador); reuniões com a classe empresarial de Ipatinga; realização da Feiraço; campanhas comemorativas (Amor Premiado e Natal Premiado); reuniões com a Polícia Militar. “Além dessas ações, tivemos outros trabalhos dedicados à classe empresarial, e ainda continuamos nos dedicando em novos projetos”, enfatizou.

APOIO

Luís Henrique também destacou que por trás de cada trabalho e projeto da Aciapi houve o apoio dos diretores da entidade, tanto daqueles que passaram pela entidade quanto daqueles que ainda estão na diretoria, de forma voluntária. “Todos eles tiveram uma grande contribuição na realização dos nossos projetos ao longo desses anos, assim como todos os funcionários. Sou muito grato a todos que apoiam e se dedicam, trabalhando em prol da entidade. Vale ressaltar também que cada presidente que passou pela Aciapi teve um papel fundamental para o crescimento da associação, que completou 57 anos de dedicação ao fortalecimento da economia local”, pontuou.

EX-PRESIDENTES

João Lamego Neto (1966 a 1967); Vicente Euzébio Ribeiro (1967 a 1968); Silas Augusto da Costa (1968 a 1971); Walter de Lima Salles (1971 a 1973); Romero José Santos Vale (1973 a 1977); José Edélcio Drumond Alves (1977 a 1981); Maurício de Andrade Guerra (1981 a 1983); Darcy Alves de Brito (1983 a 1985); Helvécio Thomaz Martins (1985 a 1989); José Osmir de Castro (1989 a 1991); Ilton Ferreira Ribeiro (1991 a 1993); Sebastião Gonçalves de Matos (1993 a 1995); José de Oliveira Silva (1995 a 1997); Valter Antônio de Oliveira (1997 a 2001); Amantino Alves da Silva (2001 a 2005); Wander Luis Silva (2005 a 2009); Gustavo Augusto de Ataíde Souza (2009-2013); Luís Henrique Alves (2013 a 2017); Cláudio Zambaldi (2017 a 2021).