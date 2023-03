Um evento para evidenciar o protagonismo feminino no empreendedorismo do Vale do Aço, esse foi o objetivo do “Empreendedoras Destaque” realizado pela Labi ontem (8) na Agência Cobi. Para a gestora da Labi, Raiane Moraes, o foco do evento foi premiar, no Dia das Mulheres, às empreendedoras que tem um perfil inovador e criativo. “Nós pensamos em mulheres que são autênticas e que geram transformação na sociedade”, afirma Raiane.

Na entrada do evento, às empreendedoras foram recebidas com champanhe para comemorarem o dia delas e também participaram da palestra: “Empreendedorismo feminino e seu legado”, ministrada pela analista do Sebrae, Vanessa Silva.

As mulheres premiadas foram: Mari Soares, na categoria Confeitaria. Flávia Maciel, na categoria Fashion Design, Jack Alecrim na categoria Indústria, Vanessa Vanzela, na categoria Harmonização facial, Natália Pires na categoria Jóias (varejo), Priscila Nardy na categoria Estética, Tamara Rocha na categoria Consultoria de Negócios, Glayda Artuso na categoria Beleza, Amanda Soares na categoria Financeiro e Graça Lima na categoria Moda.

Glayda Artuso, ganhadora na categoria Salão de Beleza, agradeceu a premiação. “Foi uma honra ver o reconhecimento de 11 anos de muita dedicação, amor e propósito em minha trajetória profissional”, afirma. Para Priscila Nardy, a premiação reforça a inovação que é implantada em sua área todos os dias. “Estou há 14 anos no mercado e a todo momento estamos reinventando, inovando e não é uma tarefa fácil. Receber esse reconhecimento é muito gratificante”. Já para Mari Soares, empreendedora ganhadora da categoria Confeitaria, a premiação foi motivadora. “Me sinto lisonjeada e com um coração cheio de gratidão”.

Para Raiane, essas são só algumas das mulheres destaques no Vale do Aço, que haverão mais nos próximos eventos. “Inicialmente pensamos nelas como peça chave para essa edição. Já acompanhamos o trabalho delas ao longo dos anos e todas tem no mínimo 10 anos de experiência. E, nós enxergamos em suas ações a inovação”.

A LABI

A Labi é uma empresa de cursos e consultoria, focada em ajudar pessoas e empresas a crescerem por meio de conhecimento de marketing, publicidade e negócios.

Ela faz parte do Grupo Cobi, um laboratório de inovação que utiliza criatividade e estratégia para apoiar empreendedores a alcançarem suas metas e sonhos.