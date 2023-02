Tarde quente de verão desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, em Ipatinga. Sob uma temperatura acima dos 30 graus, uma intensa fumaça preta invadia vários edifícios no Bairro Cidade Nobre. Às 14h47, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) recebe o chamado pelo telefone 193: um grande incêndio devorava a garagem de veículos da LM Turismo, na Rua Dom Pedro II, no Cidade Nobre.

Três minutos depois começam a se deslocar para o local viaturas do 11º Batalhão de Bombeiros de Ipatinga e 7º Pelotão de Bombeiros de Timóteo. Às 15 horas, enfrentando um pesado congestionamento na Avenida Monteiro Lobato – que muito dificultava o acesso ao local do incêndio – a primeira viatura dos bombeiros chegava e iniciava o combate ao fogo.

Debelado o incêndio, o saldo sinistro: quatro ônibus, um Fiat Doblô e duas vans totalmente queimados. Enquanto uma equipe bombeiros fazia o rescaldo para evitar reignição das chamas, outros militares iniciaram vistoria nos prédios e residências no entorno do local para avaliar a extensão dos danos nas edificações.

Cerca de 30 mil litros de água foram usados no combate ao incêndio. Atenderam a ocorrência um caminhão Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) tripulado por cinco militares da sede do 11º BCBM e o veículo denominado Auto Produtos Perigosos (APP) com três militares do 7º Pelotão de Timóteo. Os militares receberam também o apoio de um caminhão de combate a incêndio da Usiminas enviado para o combate ao fogo.