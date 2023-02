Dados mostram uma queda de mais de 500 mil queixas entre 2021 e 2022. Em dezembro de 2022, o número de reclamações caiu 28% na comparação com o mesmo mês de 2021

O número de reclamações de usuários de serviços de telecomunicações caiu 22,7% em 2022 na comparação com 2021, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) reunidos pela Conexis Brasil Digital.

Durante todo o ano de 2021 foram 2.228.391 reclamações registradas, já em 2022 elas caíram para 1.721.455, uma redução de 506.936 queixas.

“Tivemos mais um ano de quedas acentuadas nas reclamações registradas na Anatel. Isso é resultado das ações do setor e reflexo das políticas de autorregulação adotadas pelas empresas. Este ano o Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART) completa 3 anos e os resultados mostram que ele não só deu certo, como ampliar a autorregulação é positivo para o consumidor e importante para o desenvolvimento do setor”, afirmou o presidente-executivo da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari.

Parte das quedas nas reclamações, avalia Ferrari, está ligada à plataforma Não Me Perturbe, que melhorou a relação das prestadoras com os consumidores. A Não Me Perturbe (disponível no site www.naomeperturbe.com.br) permite o bloqueio de ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações e de oferta de crédito consignado. A plataforma tem mais de 11 milhões de números cadastrados.

As reclamações relacionadas a plano de serviços, oferta, bônus, promoções e mensagens publicitárias, por exemplo, caíram 15% em 2022, de 49.682 para 42.302.

Entre os serviços, a TV por assinatura teve a maior queda anual. O número de queixas caiu 26,3% em 2022 ante 2021. As reclamações relacionadas ao serviço de banda larga fixa caíram 21,6% e as relacionadas à telefonia móvel, 16,9%.

MENOR NÚMERO

Em dezembro de 2022 o número de reclamações caiu 28,1% na comparação com dezembro de 2021, passando de 152.685 para 109.747, uma redução de quase 43 mil queixas. Dezembro foi o mês com o menor número de reclamações de todo o ano de 2022.

Todos os principais serviços de telecomunicações apresentaram redução nas reclamações em dezembro. A maior ocorreu na TV por assinatura, cujo índice caiu 38,7%, de 10.854 para 7.743. No serviço de internet banda larga fixa, as reclamações caíram 27,1%, de 39.248 para 28.608. Na telefonia móvel, as reclamações caíram 26,4% em dezembro de 2022 em relação a dezembro de 2021, passando de 79.301 para 58.385 queixas.

