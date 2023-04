Judocas da Usipa vão disputar, no próximo domingo (30), em Belo Horizonte, o Campeonato Mineiro de Judô. A competição, organizada pela Federação Mineira de Judô, reunirá os melhores judocas do estado em diversas categorias, desde o Sub-11 até a categoria de veteranos.

A equipe da Usipa, formada por 32 atletas, está empenhada em garantir bons resultados e representar bem a cidade de Ipatinga no campeonato, conforme conta o coordenador de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha. “A Usipa vem treinando duro para garantir bons resultados no campeonato, que será uma grande oportunidade para os atletas mostrarem suas habilidades e representarem a cidade de Ipatinga. A equipe está confiante e espera fazer uma excelente participação”, destacou.

O judô é uma das principais modalidades esportivas praticadas na Usipa. Com isso, a participação do clube no Campeonato Mineiro é uma oportunidade para que os atletas do clube demonstrem todo o seu potencial.

A equipe da Usipa faz parte do Projeto Caminho Suave Ano III, patrocinado pela Arcon, Bemisa, Daido Química, Colchões Polar, HC Indústria, Produtos Plinc e Tecnofire.