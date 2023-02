A equipe de Atletismo da Usipa tem se destacado nas competições por onde passa, no ano de 2022, foram várias conquistas e títulos, individuais e por equipe.

A conquista mais recente foi a vitória do atleta Jonathan Ribeiro, que venceu a corrida, na categoria 15-19 anos, na Corrida Rústica de Governador Valadares, que fez parte do aniversário de 85 anos da cidade.

Na última temporada, carregando as marcas de Usipa, Loterias Caixa, Guaraná Antarctica e Colchões Polar, os atletas se destacaram Brasil afora, desde as categorias menores até as maiores.

O ano foi tão marcante que somente em medalhas e recordes a nível estadual, o clube conquistou mais de 50, entre ouro, prata e bronze. Além disso, obteve conquistas no Campeonato Brasileiro de Atletismo, com o lugar mais alto do pódio com os atletas Caio Vinícius e Yasmin Lana, sendo que o primeiro foi convocado para representar a seleção brasileira no Campeonato Sulamericano.

E não é só medalhas, títulos, que fazem o atletismo. O clube hoje conta com vários atletas, que em sua maioria são oriundos dos projetos de renúncia fiscal, através do Projeto Atletismo Usipa, ajudando no aprendizado e coordenação motora das crianças e adolescentes.

O gerente de esportes e projetos da Usipa, Josias Alves, explica que esses projetos ajudam nas disputas de competição a nível nacional, levando o nome do clube e patrocinadores, e também na formação do atleta como cidadão. “O investimento de empresas em projetos, como esse projeto do atletismo, possibilita a Usipa a continuar com o seu trabalho de formação de atletas obtendo resultados que elevam o nome de Ipatinga, da Usipa e principalmente o nome dos patrocinadores a patamares internacionais. Isso, devido aos resultados expressivos do clube, tendo em vista que em 2022, nós tivemos um atleta que foi quarto lugar no Sulamericano de Atletismo, na prova de 400 metros com barreiras. Além de outros atletas que se sagraram campeões estaduais em outras provas e em diversas corridas rústicas regionais. Porém para que isso se concretize é preciso ter a renúncia fiscal de ICMS para realização de projetos”, destacou Josias.

E para contribuir com a renúncia fiscal, Josias explica que as empresas não enfrentam grande burocracia. “Para contribuir por meio da renúncia fiscal, a empresa vai fazer um abatimento no valor mensal do imposto que seria deduzido ao governo. Não haverá nenhuma despesa do caixa marketing da empresa. Apenas ao invés de deduzir 100% do imposto para o governo, parte deste imposto vem para o projeto. Após isso nós fazemos todo o acompanhamento burocrático e ensinamos as empresas a fazer o processo para renúncia fiscal”, explicou.

As empresas interessadas em contribuir com projetos do atletismo e/ou outros esportes da Usipa podem entrar em contato com o clube, por meio da Gerência de Esportes, pelo e-mail: projetos@usipa.com.br ou pelo telefone (31) 3801-4374.

O ATLETISMO USIPENSE

Ao longo de sua história, a equipe de atletismo da Usipa já formou grandes nomes como Lucimar Moura, Euzinete Reis, Rudney Dias e mais recentemente Caio Vinícius, que foi transferido para uma equipe em São Paulo.

Há 55 anos o atletismo usipense vem tendo um papel fundamental na formação dos jovens atletas da região. O trabalho de excelência que vem sendo realizado no clube é o que garante a conquista de futuros parceiros para que juntos, Usipa e apoiadores, somem forças para auxiliar na transformação desses jovens através da máquina conhecida como esporte.