O atleta de Ipatinga, Leonardo Silva, conhecido como “Leo Silva Bike”, lançará nesta semana um projeto com o objetivo de fomentar o esporte local e representar o Vale do Aço em competições de níveis nacional e internacional. O Leo Silva TSW Team será formado por cinco ciclistas entre 14 e 40 anos. Para a temporada de 2023, já estão na programação da equipe 18 campeonatos, tendo como alvo principal a Copa Internacional de Mountain Bike – MTB.

O projeto é considerado pioneiro na região devido à estrutura de ponta oferecida aos atletas. A equipe também é composta por 11 profissionais de saúde física e mental (cardiologista, endocrinologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, etc). “Qualquer equipe de ponta do Brasil, hoje, conta com corpo clínico, além de estrutura de bike, tenda e suporte para viagem. Então, é algo totalmente diferente que o Vale do Aço já teve. A gente tem vários atletas que disputam grandes provas, mas que não fazem parte de um projeto com uma equipe dessa”, explicou o idealizador.

A primeira competição do time já será no próximo fim de semana, no dia 12, no município de Serra, no Espirito Santo. Trata-se da Copa Capixaba de MTB, que vale ponto para o ranking nacional. Neste ano, o Campeonato Brasileiro está previsto para ser realizado no Pará. Já valendo para o ranking mundial, está prevista a Copa Internacional de MTB que acontecerá em Araxá e Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, e Congonhas e Taubaté, em São Paulo. Também terá a maratona internacional que acontecerá em Minas, nas cidades de Itabirito, Arcos e Ouro Branco.

“Quanto aos atletas eu falo que, além deles serem bons, são pessoas maravilhosas, bem dinâmicos, muito dedicados, que acreditam nos sonhos deles e eu estou sonhando junto. Estou dando essa oportunidade porque é algo surreal e sei que eles podem evoluir muito comigo e com a equipe, com toda a estrutura que podemos proporcionar a eles”, ressalta Leo Silva Bike.

Os nomes dos atletas ainda serão divulgados por meio de uma live marcada para a próxima quinta-feira (9), às 19h, na página oficial do time no Instagram (@leosilvatswteam).

SOBRE LEO SILVA BIKE

Leonardo Pereira da Silva, de 30 anos, dedicou grande parte da sua vida a maior paixão dele: a bicicleta. Atualmente, é formado em Educação Física com pós-graduação em bases filosóficas do treinamento personalizado, nutrição esportiva e medicina avançada. Além de atleta de Mountain Bike, atua como professor de Bike Indoor e treinador físico. Com quase 100 pódios na carreira, é bicampeão da Copa Minas, vice-campeão mineiro e Top 6 na Copa Internacional.

Seu mais novo projeto, o Leo Silva TSW Team é um sonho que começou há cinco anos e só foi possível se realizar com o apoio de empresas e pessoas físicas que acreditam e defendem o esporte. A TSW é considerada uma das maiores marcas da América Latina de Ciclismo, patrocinadora oficial da equipe.