Após alcançarem excelentes resultados na última temporada, três atletas da Usipa participam da seletiva nacional da Gymnasiade – Jogos Mundiais de Esportes Escolares -, nesta semana, em Brasília.

Os destaques do atletismo da Usipa, Luan Robert, Marcela Souza e Yasmin Lana, viajaram na tarde de ontem (20) rumo ao Distrito Federal em busca do grande sonho: representar o Brasil nos Jogos Mundiais Escolares, que serão realizados no mês de junho, em Trabzon, na Turquia.

Durante os quatro dias de prova, que vão até a próxima sexta-feira (24), os atletas usipenses colocarão em prática tudo que foi treinado nos últimos meses, com um só objetivo, o primeiro lugar e a classificação para o mundial, conforme conta a treinadora e coordenadora de Atletismo, Euzinete Reis. “Nossos atletas treinaram forte, em busca dessa convocação para a seletiva. Esse primeiro objetivo foi alcançado. Agora eles vão em busca do objetivo maior, que é representar o Brasil no Mundial. Acredito que pelo que demonstraram nos treinamentos, mantendo o foco e perseverança, eles terão bons resultados na seletiva”, destacou.

Os atletas usipenses representarão o Estado de Minas Gerais em três provas: Luan Robert, no salto triplo; Marcela Souza, no lançamento de martelo; e Yasmin Lana, também no salto triplo, todos na categoria Sub-19.