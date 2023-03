O município de Timóteo será palco da primeira etapa do Circuito Grupo Central Vale do Aço de Corrida de Rua, que será realizada na Praça 1º de Maio, no dia 2 de abril. Segundo o subsecretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, professor Cláudio Gualbertto, o evento, que integra o calendário oficial de eventos da cidade, também demarca a abertura da programação festiva dos 59 anos de emancipação político-administrativa do município, a serem completados no dia 29 de abril. O Circuito Corrida de Rua é promovido pela empresa Pace3 e conta com o apoio da Subsecretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação.

O público presente contará também com várias atrações disponíveis pelo projeto “Família na Praça” nas áreas de gastronomia, recreação e entretenimento infanto-juvenil, na Praça 1º de Maio.

A corrida acontece desde 2012, sendo um evento é pioneiro na região que historicamente passando pelas três maiores cidades do Vale do Aço (Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga). “O evento teve sua origem na cidade de Timóteo em 18 de março de 2012. Já são onze anos em que o evento marca o início das comemorações do aniversário da cidade, sempre na primeira semana de abril, incentivando a toda região a prática de atividade física, através de uma grande festa do esporte, montada na Praça 1° de Maio”, comemora o desportista Jovani Pires, um dos organizadores do evento.

Na edição do ano de 2022, foram mais de 67 cidades representadas na competição, contando com mais de 800 competidores diretos. “Esperamos alcançar esse número participantes nesta nova edição. O Circuito de Corrida de Rua mostra que, muito além do esporte, o projeto estimula a economia e o turismo da cidade, além de envolver toda a comunidade para uma grande festa”, frisa Pires.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas devendo ser realizadas pelo site www.pace3.com.br. Na página, os interessados também podem obter todas as informações sobre o evento. Além da prova de 5 e 10km nas quais os participantes correm pelas ruas da cidade de Timóteo, haverá ainda o “Circuitinho Kids” e várias atrações para toda a família. A corrida tem sua largada programada para as 8h da manhã.

Em função da realização da prova de corrida de rua, o trânsito de algumas ruas dos bairros Quitandinha, Vila dos Técnicos, Serenata, Getúlio Vargas (Garapa) e Centro Norte será ajustado e interrompido durante a realização da prova. O trajeto será devidamente sinalizado e terá o acompanhamento da equipe de trânsito da Prefeitura de Timóteo.