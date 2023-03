A corrida mais tradicional do Vale do Aço já está com inscrições abertas. A 27ª Corrida Rústica São Sebastião de Timóteo será realizada no final da tarde do feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio). A prova tem 8 km de percurso principal e será desenvolvida em trajeto de asfalto com estreia em novo horário da largada nesta edição. O Circuito principal será realizado às 17h, uma hora mais tarde do que o antigo horário, e fará parte de uma nova experiência esportiva. A corrida integra a programação de emancipação político-administrativa de Timóteo e é uma realização da Associação de Amigos da Corrida Rústica São Sebastião de Timóteo.

Todos os inscritos receberão um kit atleta com uma camiseta alusiva ao evento, um número de competição, um chip eletrônico para cronometragem e o pós-corrida contendo açaí, barrinha de cereal, banana e maçã. Os atletas irão receber medalhas de participação no final da prova. Haverá entrega de troféus aos primeiros colocados do masculino e às primeiras melhores posicionadas do feminino em nove categorias.

A largada acontece na Praça 29 de Abril no Centro Sul da cidade e serão oferecidas três opções de percurso: Circuitinho categoria infantil (6 a 10 anos); 800m na categoria Juvenil (11 a 15 anos); e de 8km para atletas de 16 anos acima. Em 2022, a corrida reuniu aproximadamente 250 atletas entre amadores e profissionais, o timotense Marcos Carola da equipe Rua e a ipatinguense Marli Colares da equipe Boachá foram os vencedores nas categorias principais do masculino e feminino.

A Corrida Rústica São Sebastião de Timóteo acontece anualmente desde 1990, de acordo com a idealizadora do evento e presidente da Associação, Marli Margareth. “A cada ano é um novo evento esportivo bem significativo, com novas tecnologias e novas demandas dos corredores, porque mais do que ofertar uma nova edição de corrida de rua na cidade, a Corrida Rústica São Sebastião de Timóteo consolida o município na lista de grandes roteiros da modalidade”, frisa Margareth, acrescentando que a competição oportuniza a prática de atividade física e transforma a rua em espaço público aberto à participação popular.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas pelo site:http://corridarusticadetimoteo.com.br/novosite/index.php. O prazo de encerramento é no dia 21 de abril, sendo que a confirmação da inscrição será efetivada após o pagamento do boleto. Os atletas menores de 18 anos deverão ser inscritos pelos responsáveis.