O tradicional evento que reúne judocas de várias gerações da Usipa, o Encontro da Velha Guarda, será realizado na tarde deste sábado no Ginásio Tokinaka Takahashi, na Usipa, em Ipatinga.

O encontro terá a participação de mais de 100 atletas e ex-atletas que se destacaram pelos tatames do Brasil, representando o clube usipense. Às 15h os judocas participarão de um randori e em seguida de uma confraternização no Recanto Ideal Clube, unidade II da Usipa.

Segundo Hevilmar Rocha, coordenador de Judô da Usipa e organizador do evento, essa é uma oportunidade de reunir todos que fizeram história no judô usipense. “O Encontro da Velha Guarda é um momento de confraternização e com atletas e ex-atletas, onde poderemos treinar juntos e relembrar as histórias de dentro e fora do tatame”, disse.

Os interessados em acompanhar o treinamento, podem comparecer no Ginásio Tokinaka Takahashi, a partir das 15h. A entrada é franca.