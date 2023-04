No último sábado, (1º), a OneX Data Center, empresa de infraestrutura de TI sediada no Vale do Aço, patrocinou uma equipe no Mitsubishi Outdoor Rally, um dos eventos mais desafiadores e prestigiados do calendário off-road brasileiro. O evento ocorreu na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro.

Com uma equipe formada por pilotos experientes e um carro especialmente preparado para o desafio, os competidores enfrentaram trilhas sinuosas, trechos com muita lama e obstáculos naturais que exigiram habilidade e coragem.

“A vitória da equipe Laut Onex Rally na primeira etapa do Mitsubishi Outdoor Rally é um reconhecimento do nosso esforço e dedicação em fornecer soluções de alta qualidade em infraestrutura de TI”, afirmou Tiago Faria Bicalho, CEO da OneX Data Center.

Além da Onex, a equipe Laut Onex Rally também é patrocinada pela cervejaria Lautbeer, que proporciona uma experiência única de degustação de cervejas artesanais e foi eleita a melhor Pilsen do Brasil, no Concurso Brasileiro de Cerveja 2022 em Blumenau.

O Mitsubishi Outdoor Rally é um evento off-road que mistura aventura, desafio e cultura. Com a ajuda de um mapa exclusivo e uma lista de tarefas, os participantes precisam traçar uma estratégia para cumprir todas as missões e ganhar o maior número de pontos possível. As provas acontecem em diferentes cidades, com desafios únicos em cada etapa.

Os competidores do rally precisam enfrentar uma variedade de obstáculos naturais, como rios, montanhas e estradas sinuosas, além de desafios culturais e esportivos. O objetivo é testar as habilidades e o conhecimento dos participantes em várias áreas, como navegação, trabalho em equipe, resistência física e mental.

A próxima fase do evento será realizada em Pomerode, Santa Catarina, e a equipe patrocinada pela OneX Data Center estará mais uma vez presente.

SOBRE A ONEX DATA CENTER

Fundada em dezembro de 2021, a OneX Data Center está entre 5 maiores Data Center do interior de Minas Gerais, oferecendo soluções de alta qualidade em infraestrutura de TI. Entre os produtos oferecidos pela empresa estão Hospedagem, Smart Hands, Wi-fi Corporativo, E-mail Corporativo, PABX Virtual, Virtualização e Colocation. Com uma equipe de profissionais altamente capacitados e foco na qualidade, segurança e confiabilidade em infraestrutura de TI, a OneX Data Center é referência em excelência e profissionalismo.