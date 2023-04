Uma equipe de colaboradores da Tríade Fibra participou no último domingo (2), da primeira etapa do Circuito Grupo Central Vale do Aço de Corrida de Rua, realizada na Praça 1º de Maio, em Timóteo. O Circuito Corrida de Rua é promovido pela empresa Pace3 e contou com modalidades adulto de 10 e 5 Km e o Circuitinho Kids para as crianças.

A equipe que representou a Tríade Fibra conseguiu completar o percurso abaixo dos 40 minutos. Além da participação do mascote “Tríade” animando a equipe durante todo o percurso.

“Participar de momentos como este, que promovem saúde e bem estar faz parte dos princípios da Tríade Fibra. Em breve, estaremos em mais um grande evento”, disse a diretora administrativa da Tríade Fibra, Fernanda Costa.