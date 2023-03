O último fim de semana marcou o início da temporada estadual do judô mineiro, com o Torneio Início, realizado pela Federação Mineira de Judô. E a Usipa, competindo com 40 atletas, conquistou 25 medalhas na competição.

O torneio contou com a participação de mais de 400 atletas e 24 equipes. Além dos resultados individuais, a Usipa garantiu o terceiro lugar por equipes.

O resultado expressivo, rendeu à Usipa a classificação de 20 atletas para o Campeonato Brasileiro Regional, que será realizado no Espírito Santo, como conta o coordenador de Judô, Hevilmar Rocha. “Tivemos um ótimo resultado na competição e garantimos 20 atletas na disputa do Brasileiro. Agora vamos focar nos treinamentos para fazermos um excelente trabalho na disputa do mês que vem e como resultado trazer medalhas para o Vale do Aço”, comentou Hevilmar.

O Judô usipense faz parte do Projeto Caminho Suave Ano III, patrocinado pela Arcon, Bemisa, Daido Química, Colchões Polar, HC Indústria, Produtos Plinc e Tecnofire.