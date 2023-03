Será realizada no próximo domingo (2), na Praça 1º de Maio em Timóteo, a primeira etapa do Circuito Grupo Central Vale do Aço de Corrida de Rua. O evento integra a programação festiva dos 59 anos de emancipação político-administrativa do município, a serem completados no dia 29 de abril.

O Circuito Corrida de Rua é promovido pela empresa Pace3 e conta com o apoio da Tríade Fibra, provedora de internet e da Subsecretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação.

Além da Corrida de Rua, o público presente contará também com várias atrações disponíveis pelo projeto “Família na Praça” nas áreas de gastronomia, recreação e entretenimento infantojuvenil, na Praça 1º de Maio.

O mascote da Tríade Fibra animará o evento e fará a entrega de prêmios. A empresa também terá colaboradores participando da Corrida de 5 Km e da Corridinha Kids.

A competição é realizada desde 2012. A primeira prova foi em Timóteo, tendo sido realizada também, em outros anos, em Coronel Fabriciano e Ipatinga.

Serviço:

As inscrições estão abertas através do site www.pace3.com.br.

Na página, os interessados podem obter todas as informações sobre o evento.

Além da prova de 5 e 10 km, nas quais os participantes correm pelas ruas da cidade de Timóteo, haverá ainda o “Circuitinho Kids” e várias atrações para toda a família.

A largada está programada para as 8h do domingo.