A equipe de judô da Usipa participou da 1ª etapa do Circuito Vale do Aço de Judô, realizada no último sábado (15), no Ginásio Tokinaka Takahashi, na cidade de Ipatinga. Com a presença de 55 atletas da Usipa, a equipe conquistou um total de 56 medalhas, sendo 27 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze.

O evento contou com a participação de mais de 300 atletas de diversas equipes das categorias Sub-07 a Veterano, seguindo as tabelas de peso e idade da Federação Mineira de Judô.

Além da Usipa, outras 12 equipes da região Leste de Minas, de Belo Horizonte e de Vila Velha/ES também estiveram presentes. Os judocas usipenses fazem parte do Projeto Caminho Suave Ano III, patrocinado pela Arcon, Bemisa, Daido Química, Colchões Polar, HC Indústria, Produtos Plinc e Tecnofire.

A Usipa é conhecida por ser uma grande incentivadora do esporte na região do Vale do Aço e, mais uma vez, seus atletas mostraram sua dedicação e talento em uma competição de alto nível.

A próxima etapa do Circuito Vale do Aço de Judô está prevista para acontecer em setembro e, enquanto isso, a equipe da Usipa já está se preparando para o Campeonato Mineiro das categorias Sub-11 a Veterano, como conta Hevilmar Rocha, coordenador de Judô da Usipa. “Tivemos bons resultados no Circuito Vale do Aço e isso contribuiu para os nossos atletas ganharem ritmo de competição para disputarem o Mineiro na próxima semana. Agora vamos manter uma semana intensa de treinamentos, para chegarmos com o nosso melhor na competição”, destacou.

O Campeonato Mineiro de Judô será realizado no dia 29 de abril, em Belo Horizonte.