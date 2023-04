A Usipa realiza no mês de abril, capacitação para os profissionais da Associação Esportiva, e já na primeira semana do mês, os professores e coordenadores participaram de um momento de capacitação sobre Autismo no Esporte. Na oportunidade Denise Izeffler, mãe do atleta Calebe, emocionou a todos em seu depoimento sobre a importância da inclusão e do suporte às crianças no esporte. O momento também contou com a participação de Adriana Torres, coordenadora da Apae. Na oportunidade ela compartilhou sua vasta experiência como terapeuta ocupacional na saúde mental.

As capacitações continuaram nesta semana, desta vez na parte técnica. Na última segunda-feira (14), os treinadores e coordenadores fizeram uma capacitação prática enriquecedora com o professor Vagner Maciel, coordenador do curso de Educação Física da Unec, com o tema Aprendizagem Motora. A atividade teve como objetivo proporcionar aos participantes uma experiência prática e teórica no desenvolvimento de habilidades motoras, buscando aprimorar seus conhecimentos na área.

Durante a capacitação, os participantes tiveram a oportunidade de interagir com o professor Vagner Maciel, que compartilhou sua vasta experiência e conhecimento sobre o tema. O professor abordou diversos aspectos relacionados à aprendizagem motora, desde as teorias até a aplicação prática em atividades cotidianas.

A atividade foi uma oportunidade única para os professores aprimorarem suas habilidades e conhecimentos na área, conforme conta o gerente de esportes do Usipa, Josias Alves. “Mantendo o nosso objetivo, estamos a cada dia buscando a excelência para atender melhor os nossos atletas. E essas capacitações são fundamentais para isso. Pois abordam tanto a parte comportamental, quanto a técnica, e isso contribuiu bastante para elevar a nossa qualidade nos treinamentos e competições”, pontuou Josias.