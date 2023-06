URGENTE – A arquibancada do Circo Mundial Internacional, instalado no estacionamento do Shopping Vale do Aço em Ipatinga, desabou durante o espetáculo neste domingo (25), ferindo três adultos e uma criança. As vítimas foram levadas para o Hospital Márcio Cunha. Ainda não foi divulgado o real estado de saúde dos acidentados.

O circo foi interditado pelo Corpo de Bombeiros logo após o acidente.

Face ao acidente, a assessoria de imprensa do shopping enviou o seguinte comunicado à imprensa:

“O Shopping Vale do Aço vem a público informar sobre um fato ocorrido no Circo Mundial Internacional, que está instalado no estacionamento do centro de compras, ocorrido neste domingo (25).

O Shopping Vale do Aço informa que assim que tomou conhecimento do ocorrido, imediatamente foi prestado todo suporte necessário e que está colaborando com as autoridades para apurar as circunstâncias do ocorrido. Destacamos que o atendimento às vítimas foi prestado de forma rápida e eficiente pelas equipes competentes.

Cabe ressaltar que o Circo Mundial Internacional, entregou toda a documentação necessária para o seu funcionamento e está prestando toda assistência às vítimas. As outras sessões agendadas para este domingo estão suspensas.

O Shopping Vale do Aço lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com as vítimas.