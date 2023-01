URGENTE – (BRASÍLIA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal (DF), após a invasão de manifestantes no Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (8).

Suspeita-se que infiltrados entre os manifestantes promoveram o vandalismo nos prédios públicos dos três poderes.

O interventor do DF será Ricardo Garcia Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O decreto de intervenção ainda precisa ser analisado pelo Congresso, que tem 24 horas para analisar a questão.

Ricardo não tem experiência em segurança pública. Ele era secretário de Segurança do Maranhão, quando do governo de Flávio Dino no Estado.