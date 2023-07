Morreu a cantora Sinead O’Connor, aos 56 anos, segundo o jornal “Irish Times”. Não há mais informações sobre a causa da morte da cantora. A artista irlandesa ganhou fama internacional nos anos 1990, com a música Nothing Compares 2 U, escrita pelo cantor Prince.

O’Connor destacou-se pela voz doce, e ao mesmo tempo rebelde, e cabeça raspada, a sua marca registada por muitos anos. Estreou-se na música em 1987, com o álbum The Lion and the Cobra, dedicado à mãe que falecera havia pouco tempo. Conseguiu apresentar-se em diversos países da Europa e nos Estados Unidos, ganhando grande visibilidade.

Foi apenas com o segundo trabalho, I Do Not Want What I Haven’t Got de 1990, que Sinéad ficou mundialmente famosa. A canção “Nothing Compares 2 U” composta originalmente por Prince, levou o álbum à primeira posição dos mais vendidos em vários países e rendeu-lhe diversos prémios.

‘NOTHING COMPARES 2 U’

Aclamada pela crítica em seu primeiro álbum, “The lion and the cobra” (1987), Sinead O’Connor ganhou fama mundial com “Nothing compares 2 U”, música composta por Prince.

A música cantada com voz doce e potente chegou ao primeiro lugar em vários países, incluindo os Estados Unidos. Em 1990, ela foi eleita pela revista “Billboard” como o single #1 daquele ano.

O último disco da artista é de 2011 e se chama Home. Nos últimos anos, Sinead se envolveu em diversas questões. Ativista dos direitos das mulheres, ela acusou Prince de ter tentado agredi-la. O norte-americano morreu em 2016.

Shane, filho da cantora, morreu no ano passado, aos 17 anos. Ela deixa outros três filhos.