O “Relatório Semanal do Criador” da plataforma de vídeo Kwai, divulgado nesta segunda-feira (21), mostra que os vídeos do Carta de Notícias atingiram 105 mil e 500 visualizações. Além disso, foram 5.038 curtidas neste período.

“Continuamos firmes e concorrendo ao Prêmio Top 100 do Kwai”, assinala o jornalista William Saliba, diretor e apresentador das produções.

O jornalista manifesta o agradecimento de toda a equipe do Carta de Notícias e lembra a importância do apoio dos leitores e espectadores. “Para alçarmos a premiação do Kwai é fundamental a fidelização de nossa audiência. Assim, comente, compartilhe, curta e se possível, dê o seu mimo. Contamos muito com a ajuda de todos para chegarmos ao nosso objetivo.” – finaliza Saliba.

Assista o vídeo: