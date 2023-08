O Centro Cultural Internacional Tikufukai dará início na próxima terça-feira, dia 8 de agosto, às comemorações dos 50 anos de atividades no Brasil, com a celebração dos 31 anos da Pedra Fundamental da Amizade, no Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, em Minas Gerais.

O Centro Cultural Internacional Tikufukai foi criado no Japão pelo educador japonês Tikufu Ota. A instituição se destina a consolidar os laços de amizade entre as crianças e jovens japoneses e brasileiros, através do intercâmbio cultural e do ensino das artes, como oregami, kirigami, oshibana e ikebana, entre outras. (ASSISTA O VÍDEO)