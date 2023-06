Convidado pelo Banco do Brasil para representar os clientes “privates” como investidor profissional no Painel Momento Clientes, o presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sergio Leite, participou do Encontro Nacional de Líderes 2023. Leite abordou temas relevantes envolvendo a percepção dos clientes quanto ao atendimento, portfólio de produtos oferecidos e importância da instituição financeira nos negócios das empresas, famílias e na vida de cada um.

Além de Sergio Leite, o Encontro Nacional de Líderes, promovido pelo Banco do Brasil, reuniu representantes de empresas e municípios.

Estiveram presentes ao evento no Tauá Resort, em Caeté, mais de 700 pessoas convidados entre líderes responsáveis pelo desempenho do Banco do Brasil.

“O evento foi marcante para todos os que dele participaram, notadamente para mim, que sou cliente do banco há mais de meio século.” – destacou o chairman da Usiminas no Painel Momento Clientes.