O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin recebeu, em Brasília na última segunda-feira (22), os diretores e conselheiros do Instituto Aço Brasil, liderados pelo presidente do Conselho Diretor da instituição e presidente da ArcelorMittal Brasil, Jefferson de Paula.

Também integraram o grupo, o presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sergio Leite Andrade; o presidente Executivo do Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes; e os conselheiros Jorge Oliveira (ArcelorMittal Brasil), Rubens Pereira (Gerdau); e Cristina Yuan, diretora de Assuntos Institucionais., entre outros.

Consultada, a assessoria de imprensa do IAB não informou a pauta do encontro.