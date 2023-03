Comemorando os seus 57 anos de fundação, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), homenageou, na noite de ontem (29), o Empresário do Ano Jorge Zacarias Drumond, diretor executivo da Convaço; e outros Destaques do Ano 2022, como o empresário Wallace Barreto, presidente da WR Construtora, com a Comenda Rinaldo Campos Soares.

HOMENAGENS

O prêmio de Destaque Lojista foi entregue a Aloísio Nunes de Carvalho, proprietário do Aloísio Gás; e na categoria Destaque na Comunidade, ao presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), Joaquim Cândido Ferreira, presidente da AAPI, recebeu a honraria.

COMENDA RINALDO CAMPOS

No evento, também foi realizada a entrega da medalha “Dr. Rinaldo Campos Soares”, comenda que presta reconhecimento a personalidades destacadas durante o ano em suas áreas de atuação. Na edição deste ano, foram contemplados com a comenda: Amaury Gonçalves, presidente da CDL de Ipatinga: José Garcia Neves diretor-presidente do Garcia Supermercado; e Marilane Santos, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora.

Outro homenageado com a Comenda Rinaldo Campos Soares foi o empresário Wallace Barreto Simão, diretor-presidente do grupo WR – empresa de construção civil há 18 anos no mercado, geradora de 600 empregos em mais de 10 canteiros de obras e escritórios. A empresa já lançou mais de 2.500 unidades de imóveis em mais de 40 empreendimentos comerciais e residenciais.

Já a turismóloga e gestora das agências O Giro, em Ipatinga, Edilene Lopes, recebeu o prêmio “Mulheres Além das Gerais”, uma premiação outorgada pela Federaminas Mulher, destinada a homenagear as mulheres que se destacam por suas habilidades e competências empreendedoras nas cidades onde atuam. Ela foi indicada a receber o prêmio pelo Conselho da Mulher Empreendedora da Aciapi-CDL.

Também foi homenageado pelos os 50 anos do seu escritório, o advogado José Edélcio Drumond Alves – ex-presidente da Aciapi.

PRONUNCIAMENTOS

Em nome dos homenageados falou o Empresário do Ano Jorge Zacarias Drumond, que destacou a referência da Convaço na prestação de serviços em engenharia de montagem e manutenção industrial. A empresa, fundada em julho de 1970, vem expandindo seus negócios nos mais diversos setores industriais, ampliando a sua área de atuação nas principais siderúrgicas do país.

Também se pronunciaram no evento o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, e o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes.

A cerimônia foi seguida de coquetel, no salão do Clube dos Pioneiros no Bairro Bom Retiro, com a presença de diretores de entidades, empresários e autoridades políticas, civis e militares.