Um avião da Azulo Linhas Aéreas sofreu pane durante a aterrissagem, na manhã deste sábado (3), no Aeroporto de Governador Valadares. O voo AD2875 saiu do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 8h58. O pouso aconteceu por volta das 9h40.

Segundo relatos dos passageiros após o pouso, a aeronave freou bruscamente e, em seguida, foi feito o pedido para que todos deixassem o local sem pegar nada. Ninguém ficou ferido.

Um dos passageiros disse que “o avião freou muito forte. A aeronave ficou no meio da pista e fez o corte de todos os motores. Sentimos cheiro de combustível. Achei errado o avião parar na pista, pois sempre fica no terminal. O comandante falou com a tripulação um código de evacuação”.

Outro passageiro filmou e postou no Twitter, informando que todos saíram correndo da aeronave. “Saímos pela janela de emergência e todo mundo evacuou”, ressaltou

A tripulação pediu para que todos deixassem o local sem pegar nem objeto na aeronave.

COMUNICADO DA AZUL

A Azul distribuiu através de e-mail o seguinte comunicado no início da tarde de hoje.

A Azul informa que a aeronave que fazia o voo AD2875, que partiu de Belo Horizonte (MG) com destino a Governador Valadares (MG), apresentou uma indicação anormal de sistema após o pouso. A tripulação seguiu todos os procedimentos de segurança previstos nesta situação e efetuou o desembarque da aeronave na pista.

Todos os clientes e tripulantes estão bem. A companhia lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.