Por William Saliba – A banda Beatles Remember se reúne outra vez neste sábado à noite (4), em show imperdível no Antigo 1% – Bom Re Mi Fa, no Bairro Bom Retiro, em Ipatinga. Fundado em 2015, o grupo é formado pelos grandes intérpretes do rock na Região Metropolitana do Vale do Aço: Vaninho Vieira, Custódio de Souza, Leandro Cortezão, Rubim do Bandolin e Marcelo Gomes.

O Beatles Remember em 2018, esteve no ranking divulgado pelo portal Beatles Brasil como um dos melhores grupos covers da banda britânica The Beatles no Brasil.

No repertório, grandes sucessos da banda The Beatles, que revolucionou a cultura mundial na década de 1960, com os clássicos Let It Be, The Long And Winding Road e os rocks que alucinam os beatlemaníacos, como Help e Twist and Shout.

Serviço:

Dia: 04/02/23 – 20h – sábado

Local: Antigo 1% e Bom Re Mi Fa

Endereço: Av Pedro Vaz de Caminha, 518 – Bom Retiro – Ipatinga

Para adquirir seu ingresso através do PIX é só fazer a transferência e enviar o comprovante, com o seu nome completo. O seu ingresso estará disponível na portaria, no horário do evento.

Pix: 40.911.211/0001-09 – Leandro Cortezão Freire

Enviar o comprovante para o número: (31) 98418-4554 – Deborah Braga

Valor antecipado até às 14h deste sábado: R$20