Após ser calorosamente em Brasília por uma grande multidão, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (30), que as depredações dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro, serão esclarecidas via Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI).

“O episódio do dia 8 será esclarecido via CPMI. Ela vai trazer a verdade e mostrar o que aconteceu”, disse Bolsonaro em entrevista ao programa Morning Show, da rádio Jovem Pan.

Bolsonaro desembarcou no Brasil hoje, pouco antes das 7h. O voo saiu ontem à noite de Orlando, nos Estados Unidos. O ex-presidente foi recepcionado no aeroporto por diversos apoiadores. Ele seguiu direto para a sede do Partido Eleitoral, onde foi recepcionado por parlamentares e aliados.

Segundo a revista Oeste, recentemente, em entrevista ao jornal The Wall Street Journal, Bolsonaro afirmou que sua missão no retorno ao Brasil será de liderar a direita. “O movimento continuará vivo”, disse em 14 de fevereiro. O ex-chefe do Executivo quer trabalhar principalmente com aliados no Congresso e com governadores. O objetivo, conforme Bolsonaro, é o de defender os “valores familiares”.

BLINDADOS

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também fez nesta quinta-feira acusações contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante encontro com políticos do Partido Liberal, em Brasília, Bolsonaro reclamou que a Casa Civil do atual governo retirou carros blindados que, segundo ele, seriam direito dele.

“Até segunda-feira eu tinha direito a dois carros blindados”, disse Bolsonaro durante a reunião. “Com o anúncio da minha chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado”, afirmou.