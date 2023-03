A brasileira Raquel Faria assume na próxima semana, a chefia global de comunicação da Aperam, que tem sede em Luxemburgo, na Europa. Ela atualmente é a gerente executiva de Comunicação, Diversidade e Inclusão da Aperam South America, com sede em Minas Gerais.

Mineira de Belo Horizonte, Raquel diz ter desenvolvido, em 22 anos de trabalho no grupo siderúrgico – primeiramente Acesita, ArcelorMittal e finalmente, Aperam – uma “afinidade forte com nosso produto e nossa gente”.

A empresa coloca a sustentabilidade no centro de seus negócios, e essa é uma área em que Raquel tem uma história de sucesso na Aperam South America. A unidade foi a primeira siderúrgica do mundo do segmento de aços planos especiais a obter o balanço carbono neutro – remoção de todos os gases de efeito estufa que emite em seu processo produtivo.

Em fevereiro de 2023, a unidade brasileira conquistou a certificação Responsible Steel, igualando-se a outras plantas europeias, após um ano de rigorosa auditoria que envolveu todos os stakeholders da empresa.

Para tanto, o time de liderança solicitou que Raquel Faria liderasse essa nova missão. A executiva é formada em administração com habilitação em comércio exterior e pós-graduada em marketing, e se reportará diretamente a Bert Lyssens, diretor de Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Comunicação. Ao mesmo tempo, gerenciará todos os esforços, ferramentas e processos de comunicação da Aperam em nível global.