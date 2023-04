O economista Kazuhiko Kamada, após cerca de quatro anos à frente da Cenibra, deixa a presidência da companhia, sediada na cidade mineira de Belo Oriente, para assumir outro posto no Japão, ligado ao setor de celulose.

Kamada inclusive já deixou a cidade – sede da Cenibra – e viajou para Tóquio. Ele havia assumido a indústria de celulose brasileira em junho de 2019, substituindo o ex-presidente Naohiro Doi, que se aposentou.

O novo presidente, o também economista Takashi Nakajima indicado pela Oji Holdings, assumiu no último sábado (1º) a recém-criada Diretoria-Presidência Executiva, que acumula agora a função de diretor Administrativo-Financeiro da companhia.

COMUNICADO

A Coordenação de Comunicação Corporativa da Cenibra divulgou a seguinte nova:

Desde 1º/4/2023, a CENIBRA conta com uma nova estrutura em sua alta gestão. A Diretoria-Presidência Corporativa fica sob a gestão do economista Kazuhiko Kamada; e a recém-criada Diretoria-Presidência Executiva ficará a cargo do também economista Takashi Nakajima, que acumulando a função de diretor Administrativo-Financeiro da Empresa.

Esta alteração reflete o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela diretoria da Empresa por parte da Oji Holdings, elevando o atual Presidente na linha de comando do Grupo, com novas atribuições corporativas, ao mesmo tempo que confere foco à atuação do principal executivo da CENIBRA.

A Diretoria Técnica Industrial e Florestal segue com o engenheiro Júlio César Tôrres Ribeiro. A Diretoria Comercial se mantém com o economista Jun Yoshino.

Empresa

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (CENIBRA) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A Empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros com cerca de 7 mil empregos diretos.”