O Grupo Raízes – confraria de líderes de Ipatinga – se inteirou nesta quarta-feira (21), em seu tradicional almoço semanal no Restaurante Master Gourmet, no San Diego Suítes Ipatinga, sobre os detalhes da execução da reforma do Alto Forno 3 da Usiminas e sobre a realização da 33ª Edição da Expo Usipa.

As informações foram repassadas pelo vice-presidente Industrial da Usiminas, Américo Ferreira Neto e pelo diretor Corporativo de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves de Andrade, que estiveram acompanhados pelo assessor de Relações Institucionais, Paulo Assis.

Segundo Américo, 9 mil colaboradores diretos e indiretos estão envolvidos na reforma do Alto Forno 3, equipamento responsável por 70 por cento da produção de ferro gusa da Usina de Ipatinga. As obras também envolvem nesta fase, a atualização tecnológica das unidades de aciaria. E para atender as encomendas de clientes durante a paralisação destes equipamentos, a Usiminas dispõe de um estoque de placas produzidas em outras usinas, como matéria-prima para as laminações.

André Chaves ressaltou que a Usiminas já injetou R$1,5 bi de reais em compras de materiais na economia da Região Metropolitana do Vale do Aço. Além disso, 70 por cento da mão de obra utilizada na reforma é regional.

EXPO USIPA

A 33ª edição da Expo Usipa, em 2023, conta com mais de 300 expositores. A informação foi dada pelo presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa, que esteve acompanhado do gerente geral Sérgio Fassheber e da gerente administrativa do clube, Luiza Elizabete Andrade.

Neste ano, uma das novidades da mostra será a Expo Usipa Social, que abrirá espaço para venda de trabalhos de instituições sociais de Ipatinga.

A seguir a cobertura fotográfica do evento.