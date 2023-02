A Drogaria Araújo mira a Região Metropolitana do Vale. A rede, fundada em 1906, em Belo Horizonte, deu início a prospecção de imóveis para instalar filiais em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.

A Araújo é a quinta maior rede de drogarias do Brasil. Além da forte presença em Belo Horizonte e no interior de Minas, a empresa também se cresce no mercado da internet, com seu site de vendas on-line.