Duas fotos com o registro da imagem de um objeto de forma arredondada ao lado da Lua foram obtidas ontem, 5 de maio de 2023, em Ipatinga. Na primeira, tomada no Bairro Cariru, há uma bola branca; e na segunda, tirada há cerca de 13 km de distância, no Bairro Canaã, há uma bola verde. Publicados nas redes sociais, os dois registros causaram comentários polêmicos.

Seria um OVNI ou um efeito fotográfico? Existem três respostas plausíveis para o fenômeno.

1. ECLÍPSE PENUMBRAL

O Observatório Nacional anunciou a ocorrência nesta mesma sexta-feira (5), de um eclipse penumbral da Lua. O fenômeno não foi visível do Brasil, porque a Lua estava abaixo do horizonte durante o fenômeno. O eclipse pode ser visto em regiões como Europa, Ásia, Austrália, África, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico e Antártida.

Segundo a astrônoma do observatório, Josina Nascimento, “durante um eclipse penumbral, a Lua pode parecer menos clara do que o normal, com uma tonalidade acinzentada ou avermelhada, mas a mudança não é significativa quanto um eclipse total ou parcial. Eclipses penumbrais geralmente são mais difíceis de observar porque a mudança na aparência da Lua não é tão marcante”.

2. GHOSTING FLARE

Ghosting Flare (reflexo fantasma em português) é um efeito causado na fotografia pelo reflexo de luz na lente. Eles podem ter formatos arredondados, halos, manchas ou traços. Ele depende da fonte de luz, da sua intensidade, ângulo e da abertura do diafragma da câmera. Hipótese mais provável.

3. OVNI

O argumento menos provável e que depende de detida e minuciosa análise é de que as imagens tenham registrado um ONVI (Objeto Voador Não Indentificado).

Conforme a Wikipédia, o OVNI também chamado de UFO (da sigla em inglês para unidentified flying object), é um objeto ou luz vistos no céu (ou ocasionalmente em terra ou no mar) que não consegue ser identificado pelos observadores com os meios de exame ao seu dispor. A maioria dos relatos de OVNIs, depois de investigados, são identificados como fenômenos mundanos ou naturais. Para uma parcela entre 25% e 30% dos casos estudados, não é encontrada explicação plausível e são normalmente considerados aeronaves extraterrestres.

AS FOTOGRAFIAS QUE CAUSAM POLÊMICA

A primeira imagem, com o objeto branco menos nítido, próximo à imagem da Lua foi obtida por Cláudia Kirisawa, no Bairro Cariru, com a câmera do celular Samsung SM-G780F (foto em movimento), em 05/06/23, às 18h42. A exposição foi obtida utilizando f/1.8, 1/24s, ISO640, 26 mm.

A outra fotografia, com o objeto verde próximo à imagem da Lua, foi obtida pela reportagem do Carta de Notícias, no Bairro Canaã, com a câmera do celular Redmi Note 11S, Xiaomi, em 05/06/23, às 20h26. A exposição foi obtida utilizando f/1.89, 1/20s, ISO3001, 5.89mm.