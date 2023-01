A farra com o dinheiro do cidadão brasileiro pode ser barrada. O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) apresentou Projeto de Lei 262/2015 na Câmara dos Deputados que, se aprovado, vai impedir a gestão fraudulenta dos recursos públicos. Com a nova lei, quem expuser as instituições públicas controladas pela União à possibilidade de perdas financeiras, como aconteceu com o BNDES que fez empréstimos a “ditaduras-amigas” – que deram calotes bilionários ao Brasil – será punido pelo Código Penal brasileiro.

***

BALAIO DE GATO

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, nomeou nesta sexta-feira (27) Paulo Roberto dos Santos secretário de Regime Próprio e Complementar. Em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, Paulo Roberto foi demitido do comando da Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho por suspeita de corrupção, depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava desvios de R$ 400 milhões na pasta.

A partir de agora, o “homem de confiança” de Lupi será o responsável por cuidar das regras dos regimes de Previdência de servidores públicos de Estados e municípios — uma área que envolve os investimentos milionários de fundos de pensão.

***

CALA BOCA

O governo Lula tem pressa. Quer obrigar as redes sociais a retirarem, no máximo em duas horas, conteúdos de “crime contra a democracia e terrorismo”. A proposta idealizada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino sugeriu o mesmo prazo usado no pleito de 2022, pelo TSE. O intuito, claro, é “calar” a oposição, independente da existência de uma definição na lei brasileira a respeito dos conceitos de desinformação e fake news.

***

TRANSPLANTE CAPILAR

Chega a Ipatinga, a Syanleys Hair, uma das pioneiras em transplante capilar na América Latina. A abertura oficial será na próxima quinta-feira (2). às 20h, no Bairro Cidade Nobre.

***

MICHELLE DE VOLTA

Quem retornou na noite ontem (26) ao Brasil, foi a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Segundo o site Metrópoles, ela desembarcou no Aeroporto de Brasília por volta das 20h. Michelle e seu esposo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram para Orlando, nos Estados Unidos, no dia 30 de dezembro, dois dias antes do presidente Lula (PT) tomar posse.

***

SUCESSÃO

Apesar de o seu partido (PL) ter sido o grande vitorioso do pleito, Bolsonaro não mostra sinais de querer continuar na vida pública. O ex-presidente faz planos de morar nos Estados Unidos para ter privacidade e poder passar mais tempo com seus filhos.

Enquanto isso, analistas apontam uma dupla considerada imbatível para eleições de 2026: Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. Seja na cabeça de chapa ou como vice, qualquer um dos dois dará muita dor de cabeça para os adversários.