Secretária de Assistência Social durante o governo do ex-prefeito de Ipatinga João Magno de Moura (PT) e vereadora em Ipatinga por três mandatos pelo Partido dos Trabalhadores, a ex-vereadora Lene Teixeira (PT) foi convidada e assumiu o cargo de chefe de Gabinete do Ministério do Trabalho.

Ex-candidata a prefeita de Ipatinga, Lene Teixeira também integrou a direção nacional do PT.

A informação foi confirmada pelo jornal Diário Popular.

MINISTRO

O Ministério do Trabalho é comandado por Luiz Marinho (PT), ministro do Trabalho e Emprego e ministro da Previdência Social em mandatos anteriores de Lula. Marinho foi prefeito de São Bernardo do Campo (SP) entre 2009 e 2017.