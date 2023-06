Aos 70 anos, faleceu nesta sexta-feira (16), em Ipatinga, a professora de ikebana Lúcia Helena Mota Marques, conselheira do Centro Cultural Internacional Tikufukai. Ela estava internada no Hospital Márcio Cunha, tratando-se de câncer no estômago.

Viúva do ex-procurador da Câmara Municipal de Timóteo, Luís Vieira Marques – falecido há cerca de três anos-, Lúcia foi professora e diretora do Centro Cultural Tikufukai, em Ipatinga.

Ela fez o Curso de Capacitação para Professores de Ikebana (estilo Seika) e lecionou entre 2012 a 2014, no Tikufukai. Também atuou como professora no Projeto Cultura Japonesa no Vale do Aço, em 2013; e no workshop realizado na Exposição dos 103 anos de Imigração Japonesa no Brasil, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 2011.

“Será muito sentida a ausência, entre nós, da nossa eterna professora Lúcia, pessoa boníssima, competente e altamente espiritualizada”, lamentou a presidente do Centro Cultural Tikufukai, Yoshiko Honda.

O corpo de Lúcia Mota Marques será velado neste sábado, na capela velório do cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Santa Maria, em Timóteo, onde às 10h, será sepultado.