A partir do próximo dia 28, os 800 mil habitantes da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço terão uma opção rápida e confortável para praia. A Gol Linhas Aéreas passa a operar a linha São Paulo – Salvador, com escalas em Ipatinga, Teixeira de Freitas e Salvador.

A nova linha será operada com aeronaves ATR-72 (Passaredo-Voepass), com duas frequências semanais. Os voos serão realizados às terças e quintas-feiras, com as aeronaves decolando do Aeroporto Regional do Vale do Aço às 10h40, chegando ao Aeroporto 2 de Julho (Luiz Eduardo Magalhães), na capital baiana, às 14h05. De Salvador, as partidas serão às 13h50, com previsão de chegada ao Vale do Aço às 17h15.

PRAIAS BAIANAS

Além do circuito de praias da Grande Salvador, a nova linha vai atender os frequentadores das praias mais usadas pelos turistas da região Leste de Minas, Prado, Alcobaça e Nova Viçosa.

Em Prado, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga iniciará a construção de um grande empreendimento de hospedagem: o Recanto dos Aposentados II, a exemplo da primeira unidade da instituição em Guriri (ES), que conta com três edifícios servidos com elevador, com 82 apartamentos, restaurante, playground e piscina.

O município de Prado é um relevante destino turístico baiano, devido aos seus 80 km de praias e falésias. Outros atrativos da cidade incluem o Beco das Garrafas (conjunto de bares e restaurantes da área central), os ateliês de artesanatos e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, fundada no século XVIII.

Em Prado, dois tradicionais eventos anuais se tornaram referência no turismo nacional, o Festival Gastronômico e Cultural, em outubro, e o Prado Moto Rock, em março.