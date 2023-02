O Grupo Coteminas, um dos maiores grupos do setor de tecelagem do país, pode fechar. A empresa fundada pelo vice-presidente de Lula nos dois primeiros mandatos José de Alencar, já falecido, vive momentos difíceis com a crise econômica instalada no país. O grupo empresarial é atualmente dirigido pelo filho, o empresário Josué Gomes da Silva, atual presidente da Fiesp.

A informação foi divulgada pelo jornalista Aldeci Xavier, articulista político e empresarial do jornal O Norte de Minas. A publicação de Montes Claros já havia noticiado há algum tempo sobre a situação caótica pela qual vem se arrastando a empresa.

FALTA DE INSUMOS

No entanto, somente nos últimos dias a grande mídia passou a divulgar manifestações dos funcionários, que cobram o pagamento de salários atrasados. No momento a fábrica da Coteminas está paralizada por falta de insumo.

A direção da empresa continua negociando com seus fornecedores e já colocou patrimônio à venda. A direção da Coteminas tem a intenção de fechar em definitivo a fábrica no Rio Grande do Norte, transferindo as atividades para Montes Claros.