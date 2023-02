Duas jornalistas de renome na comunicação de Belo Horizonte unem seus talentos no novo podcast “História Reais”. Flávia Presoti e Luciana Avelino vão apresentar vivências que serão pura inspiração no novo canal, que a partir do próximo dia 9 estará disponível nas plataformas YouTube e Instagram.

“Vamos compartilhar experiências de vida, compartilhamentos de lutas, sonhos, altos, baixos e conquistas das existências dos nossos convidados. Vamos resgatar a nossa essência do bom e velho jornalismo, no formato da mídia atual, de maneira informal ao nosso estilo”, descreve Flávia.

“Estamos, mesmo, muito felizes, em realizar esse projeto juntas, e poder dividir com o público trajetórias inspiradoras, em tempos tão desafiadores, como os atuais. De pós-pandemia, de transição de governo, em meio a uma guerra internacional”, complementa Luciana.

A EXECUTIVA E A ESCRITORA

Em comum, além do jornalismo como profissão, há cerca de 26 anos, as duas profissionais são mães e amigas de longa data. Conheceram-se no mercado mineiro logo quando se formaram.

A ideia do podcast “Histórias Reais” surgiu há um ano com o desejo de desenvolverem, juntas, um projeto que unisse o jornalismo a um projeto que estimulasse, despertasse nas pessoas para para uma vibração positiva.

Flávia Presoti é diretora da agência de comunicação corporativa, a Presoti Comunicação, que integra assessoria de comunicação, relações públicas, produção de conteúdo jornalístico, TV corporativa, redes sociais. É também referência e especialista em crise de imagem e reputação e mentora.

Luciana Avelino é também escritora, já lançou dez antologias poéticas pela Páginas Editora; além de seu livro autoral: “50 anos, 50 amores”. Atua como influencer digital, a partir do @luavelinooficial, com assuntos como moda, décor, viagens, gastronomia, viagens, cultura e inclusão. É também voluntária e ativadora de projetos sociais.

As jornalistas vão produzir, inicialmente, episódios novos quinzenais de duração de uma hora a cada primeira e última quinta-feira do mês pela produtora Zero Nove Estúdios.

Serviço:

YouTube: https://www.youtube.com/@historiasreaiss

Instagram: @historiasreaiss

Os programas vão estar também disponíveis pelos canais do YouTube, Spotify, Apple Podcast e Deezer.