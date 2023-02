Por William Saliba – Ipatinga foi escolhida para a receber a primeira unidade do interior da maior rede de clínicas de transplante e terapia capilar do Brasil, a Stanley’s Hair. A rede – que tem como empreendedores o médico e fundador Stanley Bittar conjuntamente com os empresários Carlos Paiva e Carol Guimarães Paiva – irá abrir também mais seis novas unidades nas cidades capitais Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e Vitória.

MINAS

A unidade mineira será inaugurada nesta quinta-feira (2), no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. O coquetel, que reunirá jornalistas, empresários, autoridades e parceiros contará com a presença do médico Stanley Bittar, reconhecido internacionalmente, nos últimos 20 anos, por suas técnicas inovadoras em transplante capilar, replicadas por toda a sua rede.

HISTÓRICO SURPREENDENTE

O histórico do grupo surpreende. Com 16 anos de mercado e mais de 15 mil pacientes atendidos em 16 estados, a Stanley’s Hair foca na democratização de implantes de cabelo, barba e sobrancelha a preços bem mais acessíveis que o mercado. Não por acaso, a unidade que abre as portas nesta quinta, já tem clientes fechados desde dezembro e está com a agenda completa até março.

EMPREENDEDORES

Carioca radicado em Ipatinga, Carlos Paiva é empresário e trouxe do Rio de Janeiro, onde tem uma empresa de telecomunicações, os conhecimentos necessários para fundar na cidade, em 2014, a Giganet. Em apenas oito anos, a empresa de internet tornou-se a maior provedora de internet do Leste de Minas Gerais, quando foi vendida para o grupo Vero, no início do ano passado.

Junto com a esposa Carol Paiva, especialista em Estética Avançada e Harmonização Facial, eles, além de donos da Transformar (agência de marketing digital), já são hoje os maiores sócios da rede Stanley’s Hair no Brasil.