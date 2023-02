Faleceram nesta sexta-feira (17) dois cidadãos que fizeram história em Ipatinga: o empresário Amarildo Assis e o garçom Albertino Amaro da Silva, o famoso Tibiu.

Amarildo foi foi fundador e o segundo presidente da CDL-Ipatinga (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Ipatinga). Além de ex-diretor da Aciapi (Associação Comercial de Ipatinga), também atuou como Secretário de Desenvolvimento Econômico do ex-prefeito Chico Ferramenta. Faleceu aos 60 anos, no Hospital Márcio Cunha, onde se tratava de um câncer no intestino. Ele foi sepultado no no Cemitério Nossa Senhora da Paz, em Ipatinga.

TIBIU

Muito conhecido como Tibiu, o garçom Albertino Amaro da Silva era figura marcante pela sua simpatia e bom atendimento nos principais eventos sociais e empresariais de Ipatinga desde a década de 1970. Atuou em grande parte de sua vida profissional no antigo Grande Hotel no Bairro Castelo (hoje transformado na Casa de Memória da Usiminas). Seu sepultamento será amanhã (18), no Cemitério Nossa Senhora da Paz.