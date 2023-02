O ex-jornalista da Globo News, Chico Pinheiro, militante de esquerda e figura atuante na campanha de Lula, atacou com comentários em forte tom crítico, o médium Divaldo Franco, o maior líder espírita cristão do país. Através das redes sociais, ele ironizou que o espírita kardecista está “conversando com espíritos errados”.

Divaldo condenou as prisões arbitrárias de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos atos em Brasília de 8 de janeiro.

POBREZA DE ESPÍRITO

Chico Pinheiro compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que uma mulher critica o posicionamento do médium e debochou: “O tal médium anda conversando com espíritos errados. Deve estar recebendo as almas penadas de integralistas, fascistas e outros Silvérios dos Reis. O Centro dele deve estar funcionando em terreno de Doi-Codi. Precisa de um banho de descarrego!”.

Em uma palestra na Mansão do Caminho, casa de assistência social a qual dirige em Salvador, Divaldo comentou que as mais de mil pessoas presas pelo ato terrorista na praça dos Três Poderes, em Brasília, eram inocentes. “Estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas e sem julgamento. Como que pegam pessoas na rua, colocam num ônibus e levam para a cadeira?”, questionou.

Divaldo também ressaltou que não havia ninguém armado para justificar a prisão. “‘Mas são terroristas’. Ninguém estava com revólver, nem faca, nem canivete, nem ‘gillette’ e nem cortador de unha. Não tinha nada. Mil e tantas pessoas. Crianças de colo, idosos de 80 anos e nada sensibilizou”, afirmou ele.