A Região Leste de Minas Gerais deve ganhar uma das rodovias mais modernas do país. O novo edital de privatização da via fará a correção das falhas que ocorreram em outras licitações e contratos anteriores.

O detalhamento foi feito ontem (8), em Belo Horizonte. para as lideranças políticas e empresariais envolvidas no acompanhamento da modernização da via, por dirigentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O encontro foi organizado pelo organizado pelo Movimento Pró-Vidas da BR-381 e o Sindicato das Empresas de Carga e Logística de Minas Gerais (SETCEMG).

Foram entregues aos representantes da ANTT o mascote do movimento, o “Trankilin”, que representa a transformação da “Rodovia da Morte ” em Rodovia da Vida “.

Segundo um dos líderes do Movimento Pela Vida, Clésio Gonçalves, deverão ser realizados encontros setoriais do Movimento pela Vida da BR-381, atendendo à solicitação de prefeitos e lideranças.

Estiveram presentes ao encontro, em Belo Horizonte, o presidente da Regional da Fiemg – Vale do Aço, Flaviano Gaggiato e os prefeitos, Marco Antônio Lage (Itabira), Laércio Ribeiro (João Monlevade), Wander Borges (Sabará), André Merlo (Governador Valadares) e Douglas Wilkis, (Timóteo).

ACOMPANHE COMO SERÁ A MODERNIZAÇÃO DA BR-381 (NORTE)

Como o portal CARTA DE NOTÍCIAS já havia divulgado, foram anunciadas as seguintes obras na BR-381-Norte:

1) Previsão de oito anos de obra.

2) Nos primeiros dois anos a empresa concessionária fará o refinamento do projeto, liberação das licenças ambientais e desapropriações e manutenção permanente da via (recapeamento, capina, sinalização etc), inclusive com serviço de ambulância.

3) O pedágio só poderá ser cobrado na íntegra após o trecho estar duplicado.

4) A concessionária deverá cobrar tarifa de valor mais baixo para cobrir os custos de manutenção do trecho .

5) O usuário, na medida que usa a rodovia, terá descontos no valor a ser pago.

6) Os custos da obra serão mais elevados, devido ao relevo e problemas geológicos que geram muitas obras de contenção de encostas.

7) O edital ainda prevê que o Governo Federal poderá subsidiar parte do custo do pedágio.

8) Em todo trajeto haverá conectividade.

9) A rodovia terá pontos para descanso do caminhoneiro com toda infraestrutura para o motorista, inclusive acesso à internet e tomadas para caminhão frigorífico.

10) O primeiro trecho a ser duplicado, será de João Monlevade a Nova Era, nos primeiros dois e três anos do contrato. O segundo trecho a receber obras será entre Belo Horizonte e Caeté.