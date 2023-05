O saboroso pão de queijo mineiro foi destacado no exterior, sendo considerado a terceira melhor receita de quitute típico de café da manhã de todo o mundo.

O reconhecimento é da enciclopédia gastronômica TasteAtlas.

O mineiríssimo pão recebeu a nota 4,7 (de 5 pontos possíveis) no levantamento realizado pela publicação e divulgado na última semana.

O pão de queijo está na frente do célebre croissant francês — que ficou em nono — e dos rolinhos de canela americanos, em 39º.