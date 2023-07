URGENTE – O Conselho de Administração da Usiminas aprovou nesta terça-feira, 4 de julho, a indicação de Marcelo Chara para CEO da Usiminas. Presidente da Ternium Brasil desde setembro de 2017, Chara foi vice-presidente Industrial da Usiminas entre 2012 e 2014.

A eleição é consequência do novo acordo de acionistas, assinado após a Ternium comprar parte das ações da Nippon Steel na Usiminas. Com a saída de Marcelo Chara para a Usiminas, o atual vice-presidente industrial Titus Schaar foi escolhido para assumir a presidência da Ternium Brasil, acumulando com a vice-presidência Industrial.

A reunião do Conselho de Administração também aprovou a indicação do vice-presidente da Ternium Brasil Pedro Teixeira para o cargo de conselheiro da Usiminas.

Titus Schaar foi escolhido para assumir a presidência da Ternium Brasil.