A partir de suspeitas, o vereador da Câmara Municipal de Ipatinga, Fernando Soares Ratzke (Cidadania), identificou que as viaturas a serviço da Prefeitura Municipal de Ipatinga, destinadas a fazer o trabalho de fiscalização de trânsito, estão circulando na cidade de forma irregular. Os veículos de placas QUR8G55, QXE2266, QXE2422 e QXE2407 de cor original branca, segundo registros no Detran-MG, foram descaracterizados com a mudança para cor preta e faixas amarelas.

Os quatro veículos, segundo Ratzke, pertencem a terceiros e são alugados pela Prefeitura de Ipatinga.

O vereador, com informações levantadas pelo seu assessor parlamentar Flávio José Silva Pinto, solicitou a abertura de Boletim de Ocorrência na 82ª Companhia da Polícia Militar e na Delegacia da Polícia Civil de Ipatinga e, por não terem a documentação em condição regular, as viaturas foram impedidas de circular.

O parlamentar enviou ofício à prefeitura, solicitando esclarecimentos e a regularização imediata dos veículos.

Procurada para se pronunciar a respeito, a Prefeitura de Ipatinga não manifestou até o fechamento da matéria.