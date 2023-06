A iniciativa do governador de Minas Romeu Zema em levar para uma visita ao Mercado Central, os sete governadores que participaram em Belo Horizonte do 8º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), teve direito a porções de fígado com jiló. A iniciativa foi um sucesso e fechou com chave de ouro o evento.

Além de Zema, se fartaram com o tradicional petisco da cozinha mineira os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas; do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; do Espírito Santo, Renato Casagrande; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; de Santa Catarina, Jorginho Mello; e do Paraná, Ratinho Júnior.

O Encontro do Cosud foi criado em 2019 na capital mineira, e a cada ano é realizado em um estado participante. O anterior foi no Rio de Janeiro.